Cinema no Museu de Etnomúsica

Entre os dias 23 e 27 de janeiro, o Museu de Etnomúsica da Bairrada, localizado na vila do Troviscal, organiza a iniciativa ”Cinema com Música”, um ciclo de sessões de cinema com filmes de animação relacionados com a temática da música, destinado a crianças com idades entre os 3 e os 12 anos.

O objetivo da iniciativa é o de atrair ao Museu o público mais jovem, promovendo, de uma forma divertida, as várias variantes e instrumentos musicais, através da visualização de pequenos filmes, dos quais se destacam “Mickey Mouse – O Concerto da Banda”, “A Grande Ópera” e “Terra da Música”, clássicos da animação que, seguramente, serão do agrado dos mais pequenos.

As sessões realizam-se às 10h30 e 14h30 e a participação na atividade é gratuita. As inscrições podem ser feitas no Museu de Etnomúsica da Bairrada, através do telefone 234 757 005 ou do endereço eletrónico memb@cm-olb.pt.

Inaugurado em 2005, o Museu de Etnomúsica da Bairrada é um projeto da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro que tem por objetivo preservar o património cultural produzido na área musical, construído e vivido ao longo de gerações por toda a comunidade bairradina. Para além de exposições temáticas, o Museu possui uma vasta coleção de instrumentos, partituras, gravações, documentação variada e depoimentos.

O Museu de Etnomúsica da Bairrada leva a efeito, durante todo o ano, uma série de iniciativas dirigidas a vários segmentos de públicos, desde as crianças à população sénior, não só do Concelho de Oliveira do Bairro mas de toda a região, contribuindo para um crescente conhecimento da música e das raízes culturais do nosso território, eternizando as nossas tradições, a nossa história e a nossa real identidade.

Para além do vasto espólio que possui, o Museu conta ainda com duas exposições abertas ao público. A exposição “O Rádio: Retrospetiva do século XX”, inaugurada em 2010 para comemorar os 75 anos de rádio em Portugal, celebra este importante meio de comunicação, demostrando a sua preponderância junto das populações, desde os anos 20, com o aparecimento dos primeiros recetores, até à década de 70, numa viagem por quinze elementos que representam algumas das marcas e modelos mais significativos da sua história. Inaugurada este ano, a exposição temporária “Banda Filarmónica da Mamarrosa: 100 Anos ao Serviço da Cultura”, assenta em documentos e objetos físicos do Museu, celebrando o percurso secular da instituição, desde os tempos do seu fundador, Jaime de Oliveira, até aos dias de hoje.