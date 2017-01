Jovem morre em despiste quando regressava da passagem de ano

Um jovem de 18 anos morreu, no último domingo, pelas 8h10 quando conduzia de regresso a casa depois de festejar a passagem de ano com os amigos. Em circunstâncias ainda não apuradas, Daniel Machado, residente na Palhaça, que seguia na EN333, despistou-se contra uma árvore.

O trágico acidente ocorreu numa zona de reta nas proximidades da Zona Industrial da Palhaça. Um troço de estrada já marcado por outros acidentes fatais. Atendendo à violência do embate, que dividiu o carro em duas partes, o jovem, que viajava sozinho no carro de marca Mercedes, terá tido morte imediata.

Os Bombeiros de Oliveira do Bairro responderam com o envio de uma ambulância, um carro de desencarceramento e sete homens, mas já encontraram o jovem sem vida, encarcerado no automóvel. No local esteve ainda uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Aveiro e uma patrulha da GNR. O óbito foi declarado pouco depois pela equipa médica do INEM.

Acrescente-se que a GNR, através do Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação (NICAV), esteve no local a efetuar medições e a recolher outros elementos que possam ajudar a apurar o que esteve na origem do acidente.

Recorde-se que nesta mesma estrada, em fevereiro de 2013, um jovem morreu e dois ficaram gravemente feridos na sequência de um despiste de automóvel, quando regressavam de uma festa na Discoteca Estação da Luz. As três vítimas, todas na casa dos 20 anos, viajavam numa viatura comercial, de apenas dois lugares, que terá entrado em despiste numa curva. O veículo embateu depois num lancil e chocou contra o muro de uma habitação.

A vítima mortal, Kevin Marques, de 20 anos, natural de Toronto, era residente em Vila Nova, Palhaça.