Salesianos de Mogofores promovem maratona desportiva

MARATONA DESPORTIVA 8H NON STOP. Para celebrar a reconstrução do novo pavilhão desportivo e num desafio à prática de atividade física, os Salesianos de Mogofores-Colégio abrem as suas portas a toda a comunidade para uma Maratona Desportiva, a realizar no próximo sábado, dia 28 de janeiro.

As atividades desportivas iniciam-se pelas 10h e prolongam-se até às 17h, sem parar, oferecendo uma diversidade de modalidades para todos os gostos.

Todos são convidados a participar! Basta que venham equipados para a prática desportiva. A basquetebolista internacional Ticha Penicheiro é madrinha deste evento.

O programa oferece as seguintes atividades:

10h- Bootcamp (com Rui Rodrigues)

11h- Tag-Rugby (Moita Rugby Clube da Bairrada)

12h- Kickboxing (com Bruno Susano)

13h- Basquetebol (com Arnette Hallman)

14h- Step (com Ana Catarina Coelho)

15h- Futebol (Artisport de Mogofores)

16h- Zumba (com Marisa Rocha)

17h- Fusion Dance (com Janine Oliveira-Artisport de Mogofores

Até lá, siga a página de Facebook, salesianosmogofores, onde, diariamente, são publicadas todas as novidades sobre este evento.

Para mais informações, não hesite contactar, através do email: colegiomogofores.de@gmail.com