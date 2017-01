Salesianos de Mogofores são Escola Solidária EDP

O dia 16 de dezembro de 2016 foi a data que oficializou a integração dos Salesianos de Mogofores no projeto escolas solidárias, apoiado pela fundação EDP.

Numa pequena e significativa cerimónia, toda a escola assistiu ao hastear da bandeira identificativa da rede de escolas solidárias, momento transmitido em direto na página oficial da escola na rede social do Facebook.

Os Salesianos de Mogofores há muito que são reconhecidos localmente pelas ações de caráter solidário, dentro da própria escola, no âmbito do apoio prestado a elementos do seu ambiente escolar, em campanhas concretizadas para o exterior ou organizadas no seio de projetos escolares e em colaboração com entidades externas.

Tratou-se, assim, de oficializar aquilo que de bem se vai fazendo, apelando, por outro lado, a um crescente envolvimento da Comunidade Educativa nas ações solidárias a desenvolver.

À semelhança do que faziam os fundadores dos Salesianos, D. Bosco e sua Mãe Margarida, continuamos a ser “Casa que acolhe!”

Ana Maria Soares