Associação Rota da Bairrada: Cartão de Cliente reforça fidelização

O cartão de cliente da Rota da Bairrada é o mais recente produto lançado por esta associação.

Uma nova ferramenta de fidelização à Bairrada, que pretende potenciar a relação entre a Rota da Bairrada e os seus clientes, reforçando a sua preferência pela escolha dos produtos e serviços da região. O cartão é gratuito, fácil de usar e com vantagens para os seus utilizadores.

A sua apresentação pública teve lugar na sede da Rota da Bairrada, na Curia, na última quinta-feira, dia 27 de janeiro.

Na ocasião, Jorge Sampaio, presidente da Rota da Bairrada, diria ser “mais um importante passo na vida da Rota”, que tem vindo a crescer ao longo destes 10 anos de forma sustentada. Daí que as duas lojas físicas “Espaço Bairrada”, existentes na Curia e em Oliveira do Bairro, estejam a ser “uma agradável surpresa”, já que têm registado um aumento substancial do número de visitantes.

“O nosso objetivo é que os muitos clientes que a Rota da Bairrada já tem e que criaram o hábito de vir aos nossos Espaços tenham aqui mais um prémio, mas também queremos atrair novos clientes”, diria Jorge Sampaio.

Um cartão pessoal e intransmissível que confere um conjunto de vantagens e regalias na altura da sua utilização: “fidelizar à região é o mote que inspira o lançamento do Cartão de Cliente, que premeia o seu utilizador pela escolha da região da Bairrada”, destacou o presidente da Rota da Bairrada.

Cristina Azevedo, coordenadora da Rota da Bairrada, sublinharia “o enorme orgulho” ao ver disponibilizado este cartão que, para além do objetivo de fidelizar os clientes, lhes oferece vantagens únicas, tais como: acumulação de pontos nas compras realizadas nos Espaços Bairrada ou no site e que posteriormente podem ser trocados por um ou mais produtos presentes no Catálogo de Pontos Bairrada (1 euro – 1 ponto); oferta de descontos diretos em compras realizadas apenas nos Espaços Bairrada (todas as compras realizadas de valor igual ou superior a 100 euros asseguram um desconto de 10% na própria compra); oferta de descontos nas atividades organizadas pela Rota da Bairrada; acesso a informação privilegiada sobre as atividades e produtos comercializados pela Associação; ofertas e promoções exclusivas a clientes com cartão e oferta de surpresa (produto/vale/desconto) no aniversário do cliente aderente.

O objetivo final é que o cartão possa ainda vir a ser utilizado em rede, nos associados da Rota da Bairrada como uma forma de promover a região. “Com este cartão, no futuro, o cliente pode vir a usufruir diretamente de vantagens e regalias quando se fixa num hotel, ou almoça num restaurante da região, ou avista a Mata do Bussaco”, por exemplo, explicaria Cristina Azevedo.

Gala Bairrada em junho. Para celebrar os 10 anos de existência, a Associação Rota da Bairrada vai retomar as Galas do Espumante. A notícia foi avançada pelo presidente da Rota da Bairrada, Jorge Sampaio, durante o lançamento do cartão de cliente. “Este ano, como a Rota da Bairrada completa 10 anos, decidimos fazer a Gala em junho”, disse, acrescentando que o evento terá uma nova designação: “Gala Bairrada” e que será um grande momento da região.

“Queremos que este evento passe a ser anualmente o ponto alto da região no desafio de trazer pessoas a conhecer a nossa região mas também a própria Gala poder vir a realizar-se fora da região”, referiu Jorge Sampaio, deixando a indicação de mais novidades sobre este evento para muito breve.

Sons da Bairrada regressa a 18 de fevereiro. O projeto “Sons da Bairrada” regressa no dia 18 de fevereiro, pelas 19h30 (por lapso na edição em papel a hora está errada), às Caves S. João, para mais um momento de cultura e música.

Catarina Cerca