O Recreio de Águeda “vingou” a derrota para a Taça de Portugal. No mesmo palco, e praticamente com os mesmos interpretes, os Galos foram uma equipa mais esclarecida, que estudou bem o adversário e acabou por ganhar, fruto do excelente aproveitamento que teve. O Anadia, na primeira parte, exibiu-se em bom plano, teve hipótese de marcar, mas foi Maurício, que saltou do banco para o lugar de Marcão que arriscava ser expulso, a ditar a diferença ao intervalo.

Na segunda parte, o Anadia pura e simplesmente não existiu, foi incapaz de criar linhas de passe e, quando assim é, é difícil chegar à baliza contrária e fazer golos. Foi a segunda derrota consecutiva.

Com mais esta vitória, o Águeda continua firme na liderança, em igualdade pontual com a União de Leiria (as duas equipas encontram-se na próxima jornada), num campeonato onde tem havido algumas surpresas e que promete luta até ao fim.

2-Domingo joga-se a 2.ª eliminatória da Taça de Portugal. O Anadia, único sobrevivente bairradino, joga fora com o Pedras Rubras, também do Campeonato de Portugal, que no último domingo alcançou os primeiros pontos ao vencer o Sp. Espinho. À partida, o jogo disputa-se no Estádio Prof. Dr. Vieira de Carvalho, na Maia, o que poderá ser uma vantagem para os Trevos, que vão entrar em campo com a pressão de virem de duas derrotas consecutivas. Os bairradinos têm-se dado bem com o Pedras Rubras, vamos ver se esse fator se manterá.

No regresso da Liga Feminina, o Ferreirense fará a receção ao Valadares Gaia. Será a estreia das gaienses na competição, que por norma costumam ter equipas competitivas. As bairradinas tudo farão para ganhar.