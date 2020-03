O Anadia viu interrompida uma série de cinco vitórias consecutivas em Torres Vedras. Não por demérito, mas sim por fatores alheios, com o árbitro da partida a estar no epicentro da polémica, ao assinalar um pontapé de penalty que só ele viu, que deu o empate ao Torreense, mas só à terceira tentativa, expulsou dois jogadores e não teve o mesmo critério nas faltas para as duas equipas. E o Anadia esteve em vantagem até aos 70 minutos, no tal lance polémico. Depois, em desvantagem numérica, viu o adversário chegar à vitória nos minutos finais. Os jogadores do Anadia não mereciam tal desfeita do árbitro Luís Reforço. A derrota valeu a perda do segundo lugar para o Benfica e Castelo Branco, que tem agora mais um ponto.

O Águeda deu um passo atrás na recuperação. Na casa do penúltimo classificado, o Vitória de Sernache, os Galos perderam, mas mereciam algo mais pela segunda parte que fizeram. A equipa mantém-se um lugar acima da linha de água, mas com a concorrência muito perto. A luta vai ser até ao fim.

2-O Anadia recebe o Oliveira do Hospital com várias baixas no plantel. O adversário luta para não descer, tem feito do empate (13) o seu ganha-pão, mas os bairradinos, apesar de não poderem contar com João Simões, Rui Raínho, Dos Santos, Manuel Garruço e Tiago Borges, têm condições para chamar a si a vitória. Mas não vai ser fácil. Tal como o Águeda na receção ao Torreense. Contra o Anadia, os torrejanos não mostraram muito. Os Galos têm de pontuar.