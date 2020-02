A onda positiva com a mudança de treinador no Anadia continua a dar frutos, com Pedro Hipólito a alcançar a segunda vitória, desta vez no terreno do Vitória de Sernache, adversário que está em zona de descida, que ainda não ganhou em casa, mas que fez a vida negra aos bairradinos. Com uma grande segunda parte em termos de emoção, o Anadia esteve duas vezes em vantagem, deixou-se empatar, mas teve forças, já na parte final, para chamar a si a vitória, aproveitando bem os erros do adversário. Com mais este triunfo, o Anadia, apesar do atual quinto lugar, está a apenas um ponto dos segundos classificados, Fátima, Caldas e Benfica e Castelo Branco. Tudo em aberto na luta pelo playoff.

Sem vencer há nove jogos, o Águeda empatou a um golo no reduto do União de Leiria. E evitou a derrota praticamente no final do jogo, naquele que foi o segundo jogo de Nuno Pedro como treinador e também o segundo empate. Os Galos continuam mergulhados na zona de descida.

2-O Anadia fará a receção ao Benfica e Castelo Branco. As duas equipas estão separadas por um ponto e, caso os bairradinos alimentem a esperança de lutar pelo segundo lugar, que acreditamos que seja esse o objetivo, só a vitória interessa.

O Águeda também joga em casa, às 11h45, com o Sp. Ideal, adversário que também está na zona de descida. Será um jogo fulcral para os Galos e o caminho será somar os três pontos.