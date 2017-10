“Prá Frente”, costumava dizer Gonçalo Conceição, o bombeiro da corporação de Castanheira de Pêra, que morreu no incêndio de Pedrógão Grande, em junho passado. Tinha 40 anos e deixa um filho menor. Foi esse o mote para a campanha levada a cabo em Oliveira do Bairro, para ajudar os bombeiros desta corporação que ficaram feridos (alguns ainda internados) e seus familiares e que culminou na passada sexta-feira, dia 13 de outubro, num concerto solidário, que juntou músicos da terra por esta causa.

Apesar de a lotação do Quartel das Artes Dr. Alípio Sol estar longe de estar esgotada, valeu o gesto e a boa vontade dos 10 músicos que subiram ao palco para proporcionar um bom espetáculo e angariar o maior valor possível. A receita de bilheteira – 1.165 euros – foi entregue na hora, ao comandante dos Bombeiros de Castanheira de Pêra, José Domingues. O momento de grande emoção foi também aproveitado para cantar os parabéns ao António, filho de um dos dois bombeiros da corporação ainda internados.

Está ainda patente, na Cafetaria do Quartel das Artes, uma exposição com vários quadros, oferecidos por sete artistas, com o objetivo de serem leiloados. Até sexta-feira, 27 de outubro, quem quiser pode dirigir-se à Cafetaria e licitar um quadro. O valor angariado será posteriormente enviado para a corporação de Castanheira de Pêra. Fica um agradecimento da organização (Lúcia Miranda e Tiago Matias) a estes pintores, bem como aos músicos e ao técnico de som Jorge Marques, que aceitaram participar graciosamente nesta iniciativa solidária.