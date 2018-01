Depois de três semanas de paragem, motivadas pela quadra natalícia e passagem de ano, o Campeonato de Portugal e a Liga Feminina estão de regresso para menos de cinco meses de competição.

Para Anadia, Águeda, Ferreirense e Cadima, jogadores, técnicos, dirigentes, sócios e adeptos, todos esperam que o ano de 2018 seja melhor do que o anterior ao nível da competição, sobretudo do que resta da presente época, porque a próxima só começa lá para agosto.

O Anadia terminou o ano desportivo com a saída de Ricardo Sousa, por sua iniciativa, e apostou em Nuno Pedro, que regressa ao clube como treinador, depois de ter sido jogador.

O jovem técnico teve nesta paragem oportunidade de conhecer o plantel (já não conta com Leandro) e de colocar em prática as suas ideias táticas, que passam muito pelo 4x4x2, que, a verificar-se, irá romper com o 4x3x3, ou com o sistema de três defesas. E para abrir o novo ano, nada melhor que um teste de grau elevado de dificuldade no terreno do Benfica e Castelo Branco, líder da Série C e que em casa soma 7 vitórias em outros tantos jogos realizados.

O Águeda, que perdeu de forma inesperada a liderança na última jornada, joga no reduto do Marítimo B e terá de ser igual a si próprio, se quer sair da Madeira com um resultado positivo.

Na Liga Feminina começa a segunda volta do campeonato, com o Ferreirense a receber o Boavista. As axadrezadas têm estado irrepreensíveis fora de casa (cinco jogos, cinco vitórias), as bairradinas ainda não perderam em casa, jogo a não perder de vista. O Cadima fará a receção ao Quintajense, último classificado, e tem boa oportunidade de ganhar!