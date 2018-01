O novo ano começou com “escolas novas” para os alunos do 1.º ciclo do ensino básico (1.º CEB) de Vila Nova de Monsarros e de Aguim, no concelho de Anadia.

Os edifícios foram objeto de obras de requalificação visando dotar as instalações de melhores condições de conforto e de segurança, e permitindo tornar aqueles espaços mais aprazíveis para as respetivas comunidades educativas.

Ao todo, 103 alunos – 36 em Vila Nova de Monsarros e 67 em Aguim – viram melhoradas as condições em que decorrem as suas atividades de educação e ensino.

Para além da requalificação dos edifícios, a autarquia adquiriu também novo mobiliário, material didático, e equipamentos informáticos, nomeadamente quadros interativos.

A EB1 de Vila Nova de Monsarros foi ainda equipada com material de refeitório, uma vez que os alunos vão passar a fazer as refeições no edifício da escola, sendo estas fornecidas pelo Centro de Apoio Social de Vila Nova de Monsarros, através de protocolo estabelecido entre o município e aquela instituição.

O apoio das entidades vizinhas das escolas intervencionadas foi, aliás, fundamental durante o período em que as obras decorreram, já que tanto a Junta de Freguesia de Vila Nova de Monsarros como o Centro Social de Aguim colaboraram com a Câmara Municipal de Anadia, cedendo instalações e enquadrando as respetivas comunidades escolares.

O investimento realizado pela autarquia ultrapassou os 600 mil euros, mas esta apresentou, entretanto, uma candidatura ao Centro 2020, com vista à obtenção de comparticipação, através de fundos comunitários, para as obras realizadas na EB1 de Aguim.

Também no âmbito do plano de requalificação de estabelecimentos escolares do concelho de Anadia, estão atualmente a decorrer profundas obras de beneficiação na EB1 de Tamengos.

Orçada em cerca de 370 mil euros, a intervenção deverá ficar concluída no decorrer do presente ano letivo.

Entretanto, o executivo camarário tem em fase de elaboração o projeto de requalificação para a EB1 de Mogofores, cujo concurso deverá ser lançado até ao início do próximo verão.