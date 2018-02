Quase cinco meses depois, o Anadia voltou a perder em casa frente ao União de Leiria. Depois de Águeda, esta foi a segunda derrota em casa. O adversário era de renome, é líder da Série C, e não evidenciando uma grande superioridade, acabou por levar para casa os três pontos. Teve o mérito de aproveitar um erro no primeiro golo e a passividade da defesa contrária no segundo, mas o Anadia bateu-se bem e merecia mais qualquer coisa. Apesar da derrota, o Anadia manteve o sétimo lugar.

Na jornada anterior, o Sourense veio a Anadia “roubar” dois pontos aos Trevos. Agora, em casa, a equipa de Soure, fez o mesmo ao Águeda. Um empate que deixa os Galos mais longe dos lugares de decisão, tendo a equipa baixado para a quinta posição com os mesmos pontos do Sertanense. Está a quatro do segundo classificado, o Benfica e Castelo Branco, que pode dar direito a disputar a fase final. Tudo é possível.

2-E domingo há o sempre apetecível dérbi, com o Águeda a receber o Anadia. As duas equipas não atravessam o seu melhor momento e o jogo será complicado para ambos.

Em casa, o Águeda perdeu apenas com o Sertanense e o empate surpresa diante do lanterna vermelha, o Fornos de Algodres, marca e sofre poucos golos, apenas quatro, e tudo fará para ganhar e manter-se perto da carruagem da frente.

Fora de casa e com Nuno Pedro, o Anadia deu excelente resposta, e será muito desse espírito e conceito tático, que os Trevos irão abordar o jogo.

Domingo regressa a Liga Feminina e logo com um dérbi bairradino. O Cadima, que procura fugir dos últimos lugares, fará a receção ao tranquilo Ferreirense, que tem condições de alcançar um bom resultado.