Nuno Pedro continua a ter razões para sorrir quando o Anadia joga na condição de visitante. Com o treinador ao leme, em quatro jogos fora, três vitórias e um empate e nenhum golo sofrido. A última vítima foi o Mortágua, equipa que desperdiçou algumas oportunidades de golo e que viu o seu adversário ser letal nas poucas que teve.

O Águeda, depois de duas derrotas consecutivas, trouxe um ponto do reduto do Sertanense, mantendo a sexta posição, mas agora ameaçado pelo Anadia, que tem menos um ponto.

2-O Anadia recebe o Gafanha, um jogo especial para Nuno Pedro, a anterior equipa que treinou.

Os gafanhotos estão no quarto lugar, os Trevos pretendem subir mais uns degraus na tabela, por isso prevê-se um jogo deveras equilibrado e que poderá ser decidido nos detalhes.

O Águeda também joga em casa, com o Mortágua e, para regressar às vitórias, terá de ser igual a si próprio, frente a uma equipa que vai lutar pelos pontos até à exaustão para sair da zona de despromoção.

No futebol feminino jogou-se a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. O Ferreirense, no terreno do Boavista, conseguiu levar o jogo para a lotaria das grandes penalidades, depois de uma igualdade a um golo, acabando por ser eliminado por 5-3.

Em casa, o Cadima não teve argumentos diante do Sp. Braga e foi goleado por 5-0.

No regresso do campeonato, o Ferreirense joga no reduto do Futebol Benfica. Não se afigura um jogo fácil para as bairradinas, embora a irregularidade das lisboetas em casa onde já perderam por quatro vezes possa ser um aspecto a explorar. O Cadima visita o Estoril Praia, terceiro da geral, e as hipóteses de sucesso são poucas.