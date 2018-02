Carla Reis sagrou-se, este fim de semana, campeã de Portugal, nos 1500m, e vice-campeã nos 800m. Feitos memoráveis por parte desta atleta bairradina, natural de Espinhel (Águeda), considerada uma das revelações destes campeonatos disputados em Pombal pelos principais nomes do atletismo nacional.

Carla Reis foi uma das raras atletas a “roubar” os principais títulos a Sporting e Benfica, ela que representa o Juventude Vidigalense (Leiria) e faz parte do grupo de treino do Clube de Atletismo de Oliveira do Bairro (CAOB), onde desenvolve toda a sua preparação.

No sábado, numa prova de 1500m muito tática, a atleta colocou-se desde cedo na frente do pelotão, à corda, e acabou por desferir um decisivo ataque, para a vitória, já nos últimos 80 metros. Isto depois de ter aguentado com determinação, os sucessivos ataques das adversárias que, vindas de trás, tentavam assumir a liderança, já no último terço da corrida.

No domingo, nos 800m, distância bem abaixo daquelas que tem vindo a preparar, Carla Reis voltou a surpreender, ao garantir a medalha de prata, batendo ao sprint algumas das melhores especialistas nacionais da atualidade. Cedeu apenas perante a favoritíssima Cátia Azevedo (Sporting), recordista nacional dos 400m.