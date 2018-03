A Associação Desportiva de Vagos conquistou a terceira Taça de Portugal do seu historial, depois de bater o Clube União Sportiva, em Coimbra, por 54-50.

Num jogo decidido apenas nos segundos finais, valeu o triplo de Daniela Domingues bem perto do da buzina final para dar início à festa do emblema vaguense.

Para chegar à final, a equipa de João Janeiro derrotou o Olivais por 72-63.

Esta foi a 55.ª edição da Taça de Portugal Feminina de Basquetebol, onde, o clube de Vagos, em cinco finais, arrecadou o terceiro “caneco”, depois das conquistas nas temporadas de 2007/2008 e 2011/2012, ambas ganhas frente ao Algés.

João Janeiro, treinador da Associação Desportiva de Vagos, era, naturalmente, um homem satisfeito. “Merecemos claramente vencer a Taça de Portugal. Vencemos a final devido a uma melhor estratégia e porque estivemos melhores nos momentos decisivos. Agora o nosso sonho é chegar à final da Liga.”

Frente às açorianas, que já nesta época tinham perdido para as vaguenses a Taça Vítor Hugo, a AD Vagos alinhou e marcou: Inês Faustino (10), Daniela Domingues (11), Inês Pinto (2), Erin Chambers (2), Khadijah Whittington (12), Joana Canastra (14), Ana Teixeira (3), Maria Carvalho e Daniela Jesus.