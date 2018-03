Alguma vez tinha de ser. Depois de quatro jogos fora sem perder sob o comando de Nuno Pedro, três vitórias e um empate e zero de golos sofridos, o Anadia claudicou na visita ao terreno do Lusitano de Vildemoinhos, atual segundo classificado.

Num jogo bastante disputado e equilibrado, foi em pequenos pormenores que os bairradinos sofreram a derrota, que se aceita, pois os viseenses erraram menos.

Depois de cinco jogos sem vencer, o Águeda foi ao reduto do Gafanha (já não perdia há 10 jogos) somar importante vitória e ficou mais perto do quarto lugar.

2-O Anadia fará a receção ao Águias do Moradal, adversário que está em zona de descida, mas, com a mudança de treinador, já não perde há três jogos. A diferença de valores pende para o lado dos bairradinos, por isso o regresso às vitórias não deverá ser complicado.

Mais complicada, apesar de jogar em casa, será a tarefa do Águeda, no confronto com o Lusitano de Vildemoinhos. Os beirões não querem perder o segundo lugar, os Galos querem reaproximar-se de novo dos primeiros lugares, prevendo-se um jogo equilibrado e que poderá ser decidido nos detalhes.

Para a Taça Distrital de Futebol Feminino, o Ferreirense eliminou em casa o Cucujães por 3-0 e segue para as meias-finais da competição.

O campeonato está de regresso domingo, com o Ferreirense a receber o Sporting, equipa que lidera a competição sem derrotas e apenas cedeu um empate com o Sp. Braga, adversário que luta com as leoas pelo título nacional. Prevê-se, por isso, um jogo bastante complicado para as bairradinas. O Cadima recebe o Futebol Benfica e o opositor não será fácil.