Num jogo em que podia aproximar-se dos cinco primeiros classificados, o Anadia, em casa, acabou por ver fugir dois pontos frente ao Gafanha. Os Trevos conseguiram o mais difícil, chegar à vantagem, mas depois não tiveram capacidade para jogar o jogo pelo jogo e, num lance infeliz de Fabeta, acabaram por permitir o empate ao adversário que, mesmo por linhas travessas, acabou por justificar.

Também em casa, o Águeda, que já não vence há cinco jogos, acabou por ser surpreendido pelo Mortágua, adversário que já na época passada lhe causou bastantes problemas.

Com estes resultados, o Anadia apanhou o Águeda na classificação, sendo agora sexto da tabela.

2-O Anadia tem um jogo complicado no terreno do segundo classificado, o Lusitano de Vildemoinhos. A favor dos Trevos, desde que Nuno Pedro assumiu o comando técnico, a equipa ainda não perdeu nem sofreu golos fora de casa. A ver vamos se volta a resultar a forma como a equipa se exibe fora de portas.

O Águeda tem uma deslocação curta, à Gafanha e, como aconteceu ao Anadia na jornada anterior, não terá pela frente uma tarefa fácil, de uma equipa que tem que se encontrar de novo com os bons resultados.

Na Liga Feminina, o Ferreirense trouxe do terreno do Futebol Benfica um ponto depois de um empate a um golo. Um resultado que deixa o clube em zona confortável na classificação. Na luta pela descida, o Cadima conquistou precioso empate no reduto do terceiro classificado, o Estoril, e está acima da linha de água.

O campeonato regressa a 11 de março e logo com um Ferreirense – Sporting, que irá suscitar grande interesse nos bairradinos.