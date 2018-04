Na reta final do campeonato, onde quatro equipas lutam pela manutenção, o Anadia, em casa, frente ao já despromovido Fornos de Algodres, ganhou sem fazer uma exibição por aí além. O mais importante era os três pontos, o que foi conseguido, colocando, de vez, a duas jornadas para o fecho do campeonato, um ponto final em todas as dúvidas que ainda pairavam sobre a permanência dos Trevos na terceira competição mais importante do futebol português. É que, com a concorrência a somar pontos e com dois jogos complicados pela frente, era necessário resolver já o problema.

Também em casa, o Águeda não foi além de um empate com o aflito Oleiros, num resultado que acaba por se aceitar, mas que, no fundo, não serviu totalmente as aspirações dos homens do Pinhal do Interior, que assim continuam na zona de descida.

Esta tem sido uma segunda volta para esquecer do Águeda em casa, tendo apenas ganho uma vez e empatado duas. Porém, o empate garantiu aos Galos a manutenção no Campeonato de Portugal.

2-Com o seu problema resolvido, o Anadia desloca-se à Madeira para defrontar o Marítimo B, a quem lhe falta um ponto para garantir a manutenção. Os madeirenses em casa têm sido fortes e irão apostar as fichas todas para ficarem descansados na classificação. Os bairradinos terão de jogar um pouco mais daquilo que fizeram nas últimas jornadas, caso queiram sair da Madeira com pontos.

O Águeda joga em Fornos de Algodres, onde mora uma equipa já despromovida e a única que ainda não ganhou no campeonato. Tem apenas quatro pontos. Melhor fora do que em casa, os Galos têm tudo para regressarem a casa com os três pontos na bagagem.