Na última deslocação fora de casa, o Anadia caiu na Pérola do Atlântico, ao perder na Madeira frente ao Marítimo B. Os madeirenses, com esta vitória, alcançaram a manutenção, numa partida em que os bairradinos mereciam melhor sorte, com o guarda-redes Pedro Mateus a cotar-se como um dos melhores em campo.

O Anadia, que já havia garantido a manutenção no Campeonato de Portugal na jornada anterior, manteve o sexto lugar, com os mesmos pontos do Gafanha.

Também fora, o Águeda, no dia em que completou 94 anos de existência, despediu-se com uma vitória na casa do já condenado Fornos de Algodres. Os Galos provaram, mais uma vez, que o seu desempenho fora de portas, sobretudo nesta segunda volta, foi, sem sombra de dúvidas, muito melhor.

2-Domingo disputa-se a última jornada, que apenas tem o aliciante de saber quem é o último clube a descer de divisão, onde a luta está centrada no Oleiros, Marinhense e Mortágua.

O Anadia despede-se em casa com o Benfica e Castelo Branco, que já não tem hipótese de chegar ao segundo lugar. Sem a pressão dos pontos de qualquer dos lados, o jogo tem tudo para ser um bom espetáculo, pretendendo os Trevos fechar, diante do seus adeptos, com uma vitória.

O Águeda também joga em casa com o Marítimo B e terá o mesmo pensamento, numa segunda volta onde apenas ganhou uma vez.

Domingo regressa a Liga Feminina. O Ferreirense recebe o Clube Albergaria e, para assegurar a manutenção, não pode perder, quando ficam a faltar três jornadas para o final do campeonato. Em casa, o Cadima joga uma autêntica final com o A-dos-Francos, opositor que está acima da linha de água com dois pontos de avanço.