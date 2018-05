A ADREP foi uma das equipas em destaque no Torneio Olímpico Jovem Distrital, realizado no passado fim de semana, no Centro de Estágios do Luso. A equipa da Palhaça conquistou um total de 8 medalhas individuais, às quais se juntou o bronze coletivo no setor feminino, numa competição que reuniu os melhores atletas do distrito nos escalões de iniciados e juvenis.

Individualmente, destaque para as vitórias dos iniciados Vânia Pinhal e Tiago Nunes, nos 1500m obstáculos e lançamento do peso, respetivamente. Ambos os atletas venceram de forma convincente e com novos recordes pessoais, com Vânia Pinhal a terminar a prova de obstáculos em 5,29 minutos e Tiago Nunes a lançar o peso de 4kg a 14,23 metros, marcas que os colocam entre os melhores de Portugal na presente temporada.

Realce ainda para as 5 medalhas de prata conquistadas pelos atletas da Palhaça, com Alice Finisterra a ser segunda nos 80m para iniciadas com 10,63 segundos, para minutos depois repetir a posição prata no salto em comprimento, desta feita com um novo recorde pessoal de 4,71 metros. Mariana Ferreira foi igualmente segunda na prova de 800m para juvenis, com 2,21 minutos, confirmando desta forma os mínimos de acesso aos Campeonatos Nacionais de Juvenis e de Juniores. Rodrigo Mota estreou-se da melhor forma, com o iniciado de 1.º ano a terminar na 2.ª posição a prova de 1000m, apesar do normal nervosismo e inexperiência a nível tático. Adriana Caldeira pulverizou o seu recorde pessoal na prova de 3000m para juvenis, terminando igualmente na 2.ª posição, com 11,08 minutos, marca que pela primeira vez lhe permitirá estar presente no Campeonato Nacional de Juvenis. A única medalha de bronze da ADREP foi conquistada pela iniciada Bianca Costa, ela que liderou o concurso de salto em comprimento até à última ronda, graças ao novo recorde pessoal de 4,65 metros.

Perto de lugares do pódio, mas com prestações bastante positivas, ficaram ainda Bianca Costa, 4.ª nos 80m para iniciadas, Micaela Nascimento, 4.ª nos 100m para juvenis, Luísa Pereira, 4.ª nos 800m para juvenis, Mariana Ferreira, 4.ª nos 300m para juvenis, André Fonte, 4.º nos 3000m para juvenis, Pedro Rodrigues, 4.º no salto em comprimento para juvenis e Vânia Pinhal, 4.ª nos 1000m para iniciadas.