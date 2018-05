Omar Elkhatib e Marcelo Reis, atletas do CAOB – Clube de Atletismo de Oliveira do Bairro, sagraram-se campeões distritais de juniores. Ambos ainda juvenis, somaram três medalhas de ouro na competição que reuniu durante o fim de semana, na pista do Luso, os principais juniores do distrito de Aveiro.

No sábado, Omar Elkhatib foi o mais rápido na final dos 100m, com 11.19 segundos, a mesma marca que já lhe garantira o tempo mais rápido nas eliminatórias.

Por sua vez, Marcelo Reis foi o mais forte no lançamento do peso, com dois metros de vantagem em relação ao segundo classificado. Em estreia absoluta com o engenho de 6kg, o atleta do CAOB lançou 12,32 metros, batendo até a marca de qualificação para o Campeonato Nacional de Juniores. Ele que é ainda juvenil de 1.º ano, com escassos meses de prática da modalidade.

No domingo, dobradinha para Omar Elkhatib, folgado campeão distrital de juniores nos 200m, com 22,47 segundos. A melhor marca nacional de 2018, para atletas juvenis, mesmo prejudicada pelo vento contra que se fez sentir. Progressos notáveis para este atleta oliveirense, que tinha 23.26 segundos como anterior recorde pessoal.

Nota final para a presença da iniciada Ingride Ferreira na prova extra de 80m, sendo terceira com 11.37 segundos, também ela batendo o seu melhor de sempre.