Um fim de semana em grande para as duas equipas da Bairrada ainda em prova na Taça de Portugal.

O grande destaque vai para o Águeda que, em casa, eliminou o Famalicão, atual segundo classificado da Segunda Liga, com o golo de Niang a fazer toda a diferença. Foi uma das grandes surpresas desta segunda eliminatória da festa da taça.

Também em casa, o Anadia levou a melhor sobre o Aljustrelense. Os alentejanos, que militam nos distritais, até estiveram em vantagem, mas os bairradinos, na segunda parte, deram a volta ao resultado e foram uns justos vencedores. Agora que venha um “grande” para as Galos e Trevos. E sabendo que as equipas da Primeira Liga jogam todas na condição de visitantes, há que pedir a todos os Santos um FC Porto, Benfica ou Sporting.

2-Domingo regressa o Campeonato de Portugal. O Anadia, na Série C, joga no terreno do União de Leiria. Os leirienses, que também venceram para a Taça, apostam as fichas todas no regresso aos campeonatos profissionais, em casa têm duas vitórias e ainda não sofreram golos. A equipa do Lis, que tem menos um ponto dos Trevos, parte como favorita, mas se o Anadia não deixar a mesma imagem da última deslocação fora de casa, na Sertã, pode sonhar com um resultado positivo.

O Águeda, na Série B, depois do excelente feito de eliminar um adversário de uma divisão superior para a Taça de Portugal, volta a jogar em casa, diante do Penalva do Castelo.

A equipa beirã até tem vindo a surpreender, mas os Galos, deveras moralizados pelo jogo contra o Famalicão, têm tudo a seu favor para conquistarem os três pontos e manterem-se na primeira metade da tabela classificativa.