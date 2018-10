Não foi positiva a jornada 8 para as equipas bairradinas. A jogar em casa frente a um adversário que está nos lugares de descida, o Anadia não foi além de um nulo. O Alverca apresentou-se com uma tática consistente, com três centrais, neutralizou muitas das iniciativas dos Trevos com grande rigor e organização, tendo, também, um guarda-redes em tarde inspirada. Outro dos fatores para a perda de dois pontos, os primeiros em casa, foi também o défice na finalização.

Os ribatejanos mostraram que têm potencial para fazer um campeonato melhor do registado até ao momento.

Com este empate e os dois pontos perdidos, o Anadia baixou para o sexto lugar na classificação da Série C.

O Águeda, na Série B, na deslocação a Cinfães, perdeu, o que já não acontecia há cinco jogos, tanto para o campeonato como para a Taça de Portugal. Um golo foi suficiente na estreia de Manuel Matias como treinador dos cinfanenses. Com esta derrota, a segunda no campeonato, os Galos desceram para o sétimo lugar.

2-Domingo joga-se a terceira eliminatória da Taça de Portugal. O Anadia joga contra um adversário do seu campeonato, o Vilafranquense, que lidera a Série C juntamente com o Sintrense.

Jogar no Cevadeiro não é fácil, em casa os ribatejanos só têm vitórias e ainda não sofreram qualquer golo. Alguém poderá esconder algumas fichas, visto que oito dias depois, no mesmo local, as duas equipas medem forças para o campeonato. Uma eliminatória complicada para os Trevos.

O Águeda joga em casa com o Louletano, da Série D do Campeonato de Portugal. O desempenho dos algarvios até ao momento não tem sido famoso, e acreditamos que o Águeda tenha argumentos para seguir em frente na Taça.