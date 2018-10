Depois das emoções da Taça de Portugal, o regresso do campeonato. O Anadia tinha pela frente um jogo complicado na deslocação ao terreno da União de Leiria, que em casa tinha o máximo dos pontos e sem golos sofridos. A equipa leiriense apostou forte na subida de divisão, está longe do primeiro lugar e apostou as fichas todas para vencer, mas não foi além de um empate a um golo. Por aquilo que fez na segunda parte, o Anadia justificou o ponto alcançado, repartindo o terceiro lugar com o Torreense.

Depois da excelente vitória frente ao Famalicão para a Taça de Portugal, o Águeda, de novo em casa, não foi além de um nulo com o Penalva do Castelo, repetindo o mesmo resultado na abertura do campeonato na receção ao Espinho. Os beirões desperdiçaram um pontapé de penalty, mas os Galos só se podem queixar de si próprios devido às inúmeras oportunidades de golo desperdiçadas.

Face aos outros resultados, a equipa de Henrique Nunes subiu ao quarto lugar, juntamente com o Sp. Espinho e Lusitano de Vildemoinhos.

2-O Anadia regressa a casa para medir forças com o Alverca, adversário que ocupa os lugares de descida. Depois de uma derrota e um empate, a equipa de Nuno Pedro pretende regressar às vitórias diante de um opositor que não deverá criar grandes embaraços aos bairradinos.

Na Série B, o Águeda desloca-se a Cinfães. O seu adversário também está nos lugares de descida, já trocou de treinador e vem de uma vitória, a primeira, moralizadora na casa do Lusitano de Vildemoinhos.

Os Galos, que não perdem há cinco jogos, têm todas as condições de manter os cinfanenses nos lugares incómodos da classificação através de um resultado positivo.