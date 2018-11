Foi sina. Dez anos depois (jogo a 20 de janeiro de 2008), o Anadia voltou ao Estádio do Mar, em Matosinhos, para defrontar o Leixões em mais uma eliminatória da Taça de Portugal. Na altura os matosinhenses venceram por 1-0. No passado domingo, no mesmo palco, para a 4.ª eliminatória, o Leixões, que pouco fez para o merecer, voltou a ganhar por 1-0. O Anadia, por aquilo que fez na primeira parte, na segunda o relvado não deixou, mas mesmo assim a equipa lutou até ao último segundo, merecia, pelo menos, o prolongamento. Em largos períodos do jogo, o Anadia não foi nada inferior a um adversário de uma divisão superior. Os bairradinos caíram de pé.

O Águeda, em Montalegre, também não foi feliz, com a eliminatória a ser decidida com um autogolo de Hidélvis. Os Galos tiveram várias situações de golo, mas o guarda-redes e o mau estado do relvado não o permitiram.

2-No regresso do Campeonato de Portugal, o Anadia tem um jogo complicado no reduto do Torreense. Para todas as competições, os torrejanos não vencem há cinco, os seus responsáveis apostaram nos lugares cimeiros, a equipa está no sétimo lugar e tudo fará para sacudir esta fase negra que atravessa atualmente. Os Trevos, se se exibirem como o fizeram frente ao Leixões, têm grandes probabilidades de trazer pontos de Torres Vedras.

Entre taça e campeonato, o Águeda não vence há quatro jogos. O campeonato começa a ficar embrulhado nas muitas das equipas que lutam pela manutenção e os Galos têm, na receção ao Coimbrões, que dar uma resposta positiva que, é como quem diz, terá forçosamente de regressar às vitórias, sob pena de se aproximar mais dos últimos cinco lugares, que dão a descida de divisão. E até para dar outra estabilidade, a vitória é importante.