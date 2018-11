Depois de quatro jogos sem ganhar para o campeonato, onde registou outros tantos empates, o Anadia, na receção ao Benfica e Castelo Branco, regressou às vitórias. Mas não foi fácil. Os bairradinos, que têm a melhor defesa da Série C (7 golos sofridos), começaram por ganhar o jogo uma vez mais na forma como defenderam, deixando na maioria das vezes o adversário dominar, contudo sem criar perigo. E voltou a ser eficaz, num jogo, como vaticinámos, decidido nos detalhes.

Com esta vitória, o Anadia subiu ao quinto lugar, a três pontos do playoff de promoção. E conta com um jogo a menos, contra o Caldas.

Na Série B, ainda não foi desta que o Águeda voltou às vitórias fora de casa, mas esteve lá muito perto. Empatou a dois golos no terreno do Cesarense e sofreu aos 96 minutos, numa altura em que jogava com um jogador a menos. O ponto conquistado acaba por saber a pouco. Os Galos caíram para o 10.º lugar, estão a três pontos da zona de despromoção, mas não há motivos para alarmes, pois a equipa já mostrou estofo de que é capaz de dar a volta por cima.

2-Domingo joga-se a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. O Anadia viaja até Matosinhos para medir forças com o Leixões, adversário da Segunda Liga. No futebol não há impossíveis, os homens do Mar têm alguma vantagem por jogar em casa, são de outro escalão, têm outro andamento competitivo, mas se a equipa de Nuno Pedro defender bem e jogar no erro do adversário, aliás como o fez na eliminatória anterior com o Vilafranquense, tem boas hipóteses de causar uma surpresa.

O Águeda joga no terreno do Montalegre, num jogo que se espera equilibrado e onde pode pender para qualquer um dos lados. E não há pontos!