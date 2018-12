Dois meses e uma semana depois, o Anadia voltou a perder fora para o campeonato. A primeira vez tinha sido no reduto do Sertanense, a 23 de setembro, agora foi na casa do Torreense. Os bairradinos só se podem queixar de uma tarde má, sobretudo na intranquilidade revelada quando da posse de bola, permitindo com isso muitas situações de ataque à equipa de Torres Vedras, que aproveitou duas perdas de bola para alcançar a vitória.

O golo do triunfo dos torrejanos surgiu já na parte final do encontro (85 minutos), quando muitos perspetivavam o empate, mas, quem tanto erra, sujeita-se a ser penalizado. Foi o que aconteceu.

Com esta derrota, o Anadia desceu três lugares na classificação, é agora oitavo e com grande diferença (8 pontos) para a primeira equipa a descer. Para já, nada de preocupante.

A jornada 13 também não correu de feição ao Águeda. Em casa, os Galos não foram além de um nulo diante do Coimbrões, tendo, deste modo, voltado a perder pontos em casa. Este foi o quarto empate em casa. E têm mais três pontos acima da linha de água.

2-O Anadia recebe o Nogueirense, adversário que, ao contrário das outras épocas, onde conseguiu a manutenção nas últimas jornadas, está a realizar um excelente campeonato, ocupando a sexta posição. Terá de ser um Trevo forte caso não queira murchar e sofrer mais um dissabor.

O Águeda viaja até Pedras Rubras, não para ver passar os aviões, mas concentrado em somar pontos frente a um adversário que está na zona de descida. Os Galos já não vencem há cinco jogos, já a contar com o jogo da Taça de Portugal em Montalegre, por isso têm de arrepiar caminho para não caírem num beco com pouca saída.

A vitória é fundamental.