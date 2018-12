Sem ganhar há três jogos, o Anadia registou o terceiro empate em casa diante do Nogueirense. Os bairradinos angariaram uma vantagem de dois golos muito cedo, mas depois, qual bicho lhes mordeu, perderam toda a capacidade de reação e permitiram ao adversário empatar antes do intervalo. Na segunda parte, a equipa bem tentou, mas jogou quase sempre mais com o coração do que com a cabeça. As alterações verificadas também não ajudaram e, a grande verdade, é que o Nogueirense esteve sempre mais perto da vitória.

Fica aos olhos de muitos que o Anadia não atravessa um bom momento de forma, atrasando-se assim na luta pelos primeiros lugares.

Na Série B, o Águeda, três meses e meio depois, voltou a vencer fora. A primeira vitória foi na casa do Lusitano de Vildemoinhos, no último domingo, no terreno do Pedras Rubras, adversário que está na zona de descida, colocando um ponto final em cinco jogos sem ganhar. Uma vitória que deu outra almofada aos Galos na tabela classificativa, com mais cinco pontos da primeira equipa a descer.

2-O Anadia desloca-se a Peniche onde mora uma equipa em recuperação, apesar de se encontrar em zona de despromoção. Nos últimos sete jogos só perdeu um, o que diz bem do cunho que o treinador José Rachão deu à equipa. Os Trevos não podem perder a carruagem da frente e também não querem ver os adversários que estão atrás de si aproximarem-se. É um jogo onde não podem perder pontos, sendo ainda obrigatório dar outra resposta em campo em relação aos dois últimos jogos.

O Águeda recebe o tranquilo União da Madeira, equipa que apostou na subida. Na Série impera o equilíbrio e quem sabe se não fica tudo empatado.