Previa-se uma jornada complicada e acabou por acontecer. Em casa, o Anadia defrontou o Oliveira do Hospital que, na condição de visitante, ainda não tinha sofrido qualquer derrota. E assim continuará.

Os serranos, na primeira parte, foram melhores, mas depois dos acertos verificados, os bairradinos acabaram o primeiro tempo por cima do jogo.

Na etapa complementar, o Anadia tentou chegar à vitória, mas apenas criou uma verdadeira oportunidade de golo. O Oliveira do Hospital pouco mais fez, daí que o jogo tivesse terminado como começou, sem golos e a repartição dos pontos.

Com este empate, o oitavo no campeonato, o Anadia desceu para o quinto lugar, a três pontos de um lugar nos playoffs de acesso à subida de divisão.

Também em casa, mas para a Série B, o Águeda empatou a dois golos com o Lusitano de Vildemoinhos, um dos candidatos ao playoff. Os golos foram todos marcados na primeira parte e, antes da meia hora, o resultado já estava feito. O empate ajusta-se ao que as duas equipas fizeram em campo.

2-Se a última jornada não foi totalmente positiva, a próxima, pela posição que os seus adversários ocupam, ambos no último lugar, a vitória poderá ser um dado adquirido.

O Anadia joga no terreno do Mação, que em casa ainda não ganhou e tem apenas dois empates. Pelo comportamento dos ribatejanos até ao momento, a equipa de Nuno Pedro é claramente favorita a regressar aos triunfos.

O Águeda desloca-se à Mêda para defrontar o Sporting local. Os serranos apenas contabilizam um ponto em 19 jornadas e, depois de quatro jogos sem ganhar, acreditamos que este é adversário ideal para os Galos regressarem às vitórias. E é importante ganhar para não descer na tabela.