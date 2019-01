Em dia de Reis e no primeiro jogo de 2019, o Anadia entrou com o pé direito no novo ano. Mas teve de sofrer. Foi em casa, diante do aflito Alcains, que os Trevos alcançaram a terceira vitória consecutiva graças ao golo solitário de Marcelo Santiago no final da primeira parte. Depois, a equipa fechou-se em copas, viu o adversário lutar com todas as suas forças pelo empate, mas acabou por segurar os três pontos, mantendo o quarto lugar, a quatro pontos da liderança repartida entre Benfica e Castelo Branco e Vilafranquense.

Na Série B, o Águeda começou o novo ano a jogar fora de casa, no terreno da Sanjoanense, e acabou por sair derrotado com o golo a surgir perto do final da partida. Por aquilo que os Galos fizeram, não mereciam tal desfecho, mas o futebol é mesmo assim, nem sempre ganha o melhor.

2-Domingo disputa-se a última jornada da primeira volta. O Anadia joga em Oleiros, onde mora uma equipa que já não ganha há três jogos, mas que está a realizar um campeonato tranquilo (9.º lugar), atendendo às muitas mudanças que o plantel sofreu em relação à época passada.

Os homens do Pinhal Interior, na última temporada, fizeram a vida negra aos Trevos, que não conseguiram ganhar os dois jogos. Como será ao terceiro jogo? O Anadia atravessa uma boa fase, está estabilizado na classificação e tem capacidade para colocar uma esponja no histórico entre as duas equipas.

O Águeda tem um teste muito complicado em casa. Os Galos farão a receção ao líder Gondomar, adversário que tem praticamente passeado na Série B. Numa série tão equilibrada, é imperioso somar pontos. Um ponto não seria mau de todo. Apostamos na divisão dos pontos.