Foi uma jornada aziaga para as equipas bairradinas. Em Loures, o Anadia esteve a escassos minutos de alcançar a quinta vitória consecutiva, a quinta também fora de casa. Os bairradinos estiveram em vantagem, mas, já no período de descontos, a equipa lisboeta empatou. O empate até se ajusta, mas pela grande entreajuda dos seus jogadores, a vitória não ficava mal ao Anadia que, face aos outros resultados, teve tudo para ascender ao segundo lugar no arranque da segunda volta.

De lamentar aquilo que se passou no final do encontro, com o treinador do Loures a agredir o técnico do Anadia, uma cena que em nada dignifica o futebol.

Na Série B, o Águeda, no dérbi com o Sp. Espinho, saiu derrotado do Bolhão e com muitas razões da equipa de arbitragem. Perdeu por 2-1 e desceu para a décima posição, com mais quatro pontos da primeira equipa a descer.

2-O Anadia recebe o Oliveira do Hospital, adversário que já não perde há dez jogos. O empate, já são oito, tem sido o resultado mais frequente dos beirões, numa equipa que apenas perdeu três vezes e todas em casa. E uma das derrotas foi precisamente com o Anadia. Uma volta do campeonato já passou, a realidade é diferente, mas a equipa de Nuno Pedro terá de ser igual a si própria, pois irá ter pela frente um adversário confiante (o Anadia também está) e disposto a complicar.

Também em casa, o Águeda, terá pela frente um adversário complicado, o Lusitano de Vildemoinhos (na primeira volta os Galos ganharam), que ocupa o terceiro lugar e que apostou as fichas todas na luta pelos dois primeiros lugares. A equipa aguedense, contra opositores de outro calibre, já mostrou que tem capacidade para pontuar e tudo fará para o conseguir.