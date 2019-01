Caiu o pano da primeira volta do Campeonato de Portugal com as equipas bairradinas a registarem bons resultados. O Anadia alcançou a quarta vitória consecutiva e a quarta na condição de visitante, num terreno onde na época passada não foi feliz.

Um golo, nascido de um erro do guarda-redes, foi suficiente para os Trevos saírem de Oleiros com os três pontos, que lhes valeu manter o quarto lugar e, mas importante do que isso, ficaram a dois pontos dos líderes Vilafranquense e União de Leiria. A segunda volta promete e uma possível luta pelo playoff de acesso à Segunda Liga está em aberto.

O Águeda não foi além de um nulo frente ao Gondomar, líder da Série B. Num jogo com escassas oportunidades de golo; o facto do Gondomar ter falhado um pontapé de penalty, o empate até serve as aspirações dos Galos, que estiveram muito perto da vitória nos últimos minutos.

2-No arranque da segunda volta, o Anadia desloca-se a Loures onde mora uma equipa que tem tido muitas dificuldades em sair dos lugares incómodos (tem mais três pontos da primeira equipa a descer) e que em casa já perdeu quatro vezes. E para quem apostou na subida! Se continuarem a ser uma equipa pragmática, bem organizada defensivamente, os Trevos têm grandes probabilidades de sair de Loures com pontos.

O Águeda tem uma curta deslocação a Fiães para medir forças com o Sporting de Espinho, adversário que apostou as fichas na subida de divisão. Os Tigres da Costa Verde estão na luta (estão a três pontos do segundo lugar), não perdem há cinco jogos, por certo vão ser um adversário complicado, mas os Galos, se jogarem compenetrados e rigorosos a defender, podem ser bem sucedidos.