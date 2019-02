Não podia ser melhor com as equipas bairradinas a vencer em casa, o que nem sempre aconteceu.

O Anadia recebeu o Fátima, adversário que havia mudado de treinador e que trazia, por isso, outra motivação, mas nada disso se verificou. E o seu antagonista só ripostou na última meia hora, ameaçou a vantagem do golo de Ruben Silvestre, mas a equipa de Nuno Pedro, que durante uma hora fez uma das melhores exibições em casa, não deixou fugir os três pontos.

E face ao empate do Benfica e Castelo Branco nas Caldas da Rainha, o Anadia subiu ao segundo lugar, posição que dá acesso ao playoff de subida à Segunda Liga. Brilhante, até ao momento, a campanha do Anadia na Série C, que com a vitória com o Fátima garantiu a manutenção. Agora o objetivo será outro, lutar pela melhor classificação possível.

Também em casa, mas para a Série B, o Águeda, que já não vencia em casa desde 16 de dezembro, levou a melhor sobre o Amarante. Uma vitória importante que coloca os Galos num tranquilo sétimo lugar.

2-O Anadia joga em Sacavém com o Santa Iria, a primeira equipa abaixo da linha de água. Os lisboetas lutam desesperadamente por sair da zona de descida, já os bairradinos não têm a pressão dos pontos, mas pretendem manter o nível e lutar pelos dois primeiros lugares. Um deles já é seu. Com a confiança em alta, acreditamos que a vitória irá pender para o lado da equipa de Nuno Pedro.

O Águeda também joga fora e com outro aflito, o Leça. Os nortenhos estão obrigados a vencer para manterem a chama viva da manutenção. Os Galos, mais estáveis na classificação, podem aspirar à terceira vitória consecutiva. E a equipa de Henrique Nunes tem todas as condições para isso.