Não podia ter corrido melhor. O Anadia, depois de dois empates consecutivos, regressou às vitórias, de novo fora de casa, no terreno do último classificado, o Mação, por 3-1. Um triunfo que não sofre a mínima contestação e que guindou os bairradinos para o terceiro lugar da classificação, a escasso um ponto do Benfica e Castelo Branco, por isso dentro da luta por um lugar do playoff de acesso à Segunda Liga. Grande campanha da equipa de Nuno Pedro e que pode sonhar por altos voos, atendendo a que recebe o líder União de Leiria e Vilafranquense, tendo que jogar fora com Sintrense e Benfica e Castelo Branco, as equipas que têm hipótese de lutar pelos dois primeiros lugares.

Na Série B, o Águeda, que já não vencia há quatro jogos, tirou a barriga de misérias ao golear (6-0) fora o Sp. Mêda, último classificado e que apenas regista um ponto, o que lhe permitiu ascender ao oitavo lugar, com mais oito pontos da primeira equipa a descer, o Pedras Rubras.

2-Para o Anadia, o adversário que se segue é o Fátima, em casa. Os Trevos, a jogar em casa, têm sentido algumas dificuldades, o seu adversário tem estado melhor fora do que no seu terreno, mas este é um jogo para ganhar, sob pena de perder pontos para os primeiros classificados. Ninguém prometeu nada, a manutenção está praticamente assegurada e, sem essa pressão, tudo o que vier por acréscimo é positivo. Como tal, é lutar pelos dois primeiros lugares e só a vitória interessa.

O Águeda fará a receção ao Amarante, oponente que tem mais um ponto. Os Galos em casa também têm sentido algumas dificuldades, onde empataram mais vezes do que ganharam, seis contra quatro, mas acreditamos que os três pontos ficam em Águeda.