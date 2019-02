Desta vez, o fator casa não prevaleceu. O Anadia não foi além de um nulo na receção ao Sertanense, que acabou por ser uma espécie de besta-negra para os bairradinos. A equipa da Sertã foi a primeira a derrotar o Anadia para o campeonato e, agora, tirou-lhe mais dois pontos. E face aos outros resultados, o Anadia perdeu também o segundo lugar para o Vilafranquense.

Na Série B, o Águeda recebeu e perdeu com o Marítimo B. Foi a primeira derrota dos Galos em casa, num jogo em que saíram com razões da equipa de arbitragem. E numa jornada de muitos empates, o Águeda perdeu assim excelente oportunidade para se aproximar dos primeiros lugares na classificação. A equipa manteve o sétimo lugar.

2-Jogo grande em Anadia. A equipa bairradina fará a receção ao União de Leiria, líder da Série C. A distância pontual para as duas equipas é de seis pontos e, caso os anadienses estejam mesmo apostados em lutar por uma vaga nos dois primeiros lugares, e acreditamos que sim, é deveras importante somar os três pontos.

O Águeda joga na casa do aflito Penalva do Castelo. Os beirões registam três empates consecutivos, mas a grande verdade é que já não ganham há 13 jogos. Para sarar as feridas da primeira derrota caseira, os Galos poderão ter pela frente o adversário ideal para regressarem às vitórias. A pressão dos pontos poderá ditar as suas leis e isso poderá jogar a favor do Águeda.