Há muito que não há jogos fáceis, mesmo jogando contra equipas que estão com o credo na boca ao nível da classificação. E foi o caso. O Anadia jogou em Sacavém com o aflito Santa Iria e viu-se grego para alcançar a sexta vitória fora de casa. Os lisboetas foram para o intervalo em vantagem, que se justificava, embora os Trevos tenham enviado duas bolas aos ferros, mas na segunda parte tudo mudou. Depois de tanto porfiar, a equipa de Nuno Pedro empatou à entrada para o último quarto de hora. Golo que relançou a equipa com o golo da vitória a surgir perto do fim do jogo. Mais três pontos e a manutenção do segundo lugar.

O Águeda, para a Série B, jogou também na casa de outro aflito, o Leça e, numa partida em que sofreu, o mais importante foi alcançado, os três pontos e mantendo assim a sétima posição.

Esta é a melhor sequência dos Galos ao alcançarem a terceira vitória consecutiva. A manutenção está mais perto.

2-O Anadia recebe o Sertanense, a primeira equipa a derrotar os Trevos (a outra foi o Torreense), que tem colecionado empates atrás de empates, já são 13, e está acima da linha de água. Pela inoperância da equipa da Sertã, a vitória não deverá fugir aos bairradinos. Mas nunca fiando, pois como está ilustrado no início do texto, não há jogos fáceis.

O Águeda fará a receção ao Marítimo B. A atravessar a melhor fase da época, acreditamos que a equipa de Henrique Nunes vai continuar a ganhar.