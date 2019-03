Notável. Num campo complicado e frente a um adversário que, apesar de atravessar um mau momento, apostou na subida, o Anadia não foi de passeio a Sintra e venceu o Sintrense por três golos sem resposta. Os bairradinos foram claramente melhores e ultrapassaram mais um obstáculo na luta pelo playoff de subida à Segunda Liga.

E aproveitando a derrota do União de Leiria no terreno do Vilafranquense, o Anadia subiu à liderança, em igualdade pontual com os leirienses, mas com vantagem no confronto direto.

E quando faltam 7 jornadas para o final do campeonato, o Anadia sonha, juntamente com mais três equipas, que é possível atingir a próxima fase.

Na Série B, apostei no empate no Águeda-Lourosa. Confirmou-se com as equipas a não desfazerem o nulo. São duas das equipas com mais empates. E por aquilo que os Galos fizeram, onde o árbitro fez vista grossa a um pontapé de penalty cometido sobre Jullyan, mereciam algo mais, frente a um adversário que não perde há 23 jogos e continua no segundo lugar.

2-O Anadia fará a receção ao Caldas, adversário que atravessa a melhor fase da época, onde já não perde há dez jogos. São duas equipas moralizadas, o Anadia sabe que não pode perder pontos, pois a seguir vai ao terreno do Benfica e Castelo Branco.

O Águeda joga na Gafanha, onde mora um opositor em zona de descida. A tranquilidade aguedense deverá permitir-lhe somar os três pontos.