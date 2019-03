Foi uma jornada de grande afirmação das equipas bairradinas. A jogar de novo em casa e depois da má exibição frente ao Sertanense, o Anadia tinha um duro teste diante do União de Leiria, líder da Série C. Tudo foi fácil, mérito da forma como os Trevos abordaram o jogo, e pela eficácia demonstrada, que lhe valeu uma vitória sem espinhas.

Ao intervalo, com 3-0, a vitória estava praticamente garantida e, mesmo o poderio dos leirienses, que podiam acreditar na reviravolta, o Anadia mostrou por que tem uma das defesas menos batidas do campeonato.

E face ao empate do Vilafranquense, o Anadia recuperou o segundo lugar e ficou a três pontos da liderança. Notável o campeonato que a equipa de Nuno Pedro está a realizar.

Na Série B, o Águeda foi a Penalva do Castelo onde mora uma equipa aflita e trouxe na bagagem preciosa vitória, fruto do golo perto do final de Pedras, que conduziu os Galos ao sexto lugar e com hipóteses de sonhar com algo mais. É que a distância para o segundo classificado é de apenas seis pontos.

2-O Anadia joga em Alverca. A equipa ribatejana reforçou-se imenso no mercado de inverno, deixou os lugares de despromoção e já não perde há sete jogos. Se revelar a concentração e organização do último jogo, o Anadia pode sonhar com os pontos.

Em casa, o Águeda mede forças com o aflito Cinfães e tem todas as condições para conquistar mais três pontos na sua caminhada.