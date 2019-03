O Anadia era, à partida para a 25.ª jornada, a equipa que tinha menos derrotas no campeonato, duas apenas. A última tinha sido a 2 de dezembro do ano passado, no reduto do Torreense.

No domingo passado, os bairradinos derraparam em Alverca, contra um adversário totalmente remodelado em relação à primeira volta, e perderam também o segundo lugar.

Os Trevos fizeram uma primeira parte de baixo nível e foram para o intervalo a perder por 2-0. Entraram bem na segunda parte, tiveram a possibilidade de reduzir e até de empatar, mas só conseguiram marcar no período de descontos. E como o problema já estava feito, a derrota é merecida.

Na Série B, o Águeda, na receção ao Cinfães, deixou fugir a vitória no período de descontos. O resultado é injusto, num jogo marcado pelo primeiro pontapé de penalty (teve dois) a favor dos visitantes que não existiu.

2-De regresso a casa, o Anadia defronta o Vilafranquense, atual segundo classificado. Poderá ser um jogo de mata-mata e, com toda a certeza que, quem ganhar, ficará com o caminho mais livre para atingir os playoffs de subida. A equipa de Vila Franca conta com um novo treinador, Filipe Moreira e tudo fará para não perder. Se o Anadia se apresentar como o fez diante do União de Leiria, a vitória ficará mais perto.

O Águeda joga em Paredes. Adivinha-se um jogo complicado para os Galos, que têm dois pontos a menos.