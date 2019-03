Foi uma jornada épica e com lucros para o Anadia. Depois do desastre em Alverca, que teve consequências com a perda do segundo lugar, os bairradinos receberam o Vilafranquense, que à partida para esta jornada ocupava a segunda posição. Era um jogo que valia mais do que três pontos e o segundo lugar. Pois bem, o Anadia alcançou importante vitória e recuperou o segundo lugar, com mais um ponto do seu adversário de domingo e menos três do líder União de Leiria, que perdeu em Alverca. A oito jornadas para o final do campeonato está tudo em aberto.

Na Série B, o Águeda triunfou no terreno do Paredes com um golo solitário de David. Esta foi a quarta vitória consecutiva dos Galos fora de casa, o que lhes valeu ascender ao sexto lugar.

2-O Anadia joga na casa do Sintrense, adversário que apostou na subida de divisão, mas que, nas últimas jornadas, perdeu essa corrida, fruto de cinco jogos sem ganhar. Mas não deixa de ser um adversário a ter em conta, que tem estado melhor fora do que em casa, e que pretenderá sacudir esta fase menos boa com o regresso às vitórias.

O Anadia, se tiver uma abordagem diferente do último jogo fora de portas, é bem capaz de sorrir no final.

Em casa, o Águeda defronta o Lusitânia de Lourosa, opositor que apostou as fichas todas na subida de divisão, está em segundo lugar e já não perde há 22 jogos. Só um Galo ao nível dos jogos fora poderá apostar em algo positivo. Aposto no empate.