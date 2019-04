Era um jogo decisivo para o Anadia (também para o Benfica e Castelo Branco), que tinha pela frente um adversário direto na luta pelo playoff. Uma vitória dos Trevos afastava os albicastrenses dessa luta, mas, no final, deu empate, resultado que não serviu a nenhuma equipa. Face aos resultados de União de Leiria e Vilafranquense (ambos ganharam), o Anadia perdeu a liderança, como deixou os lugares de acesso ao playoff, caindo para o terceiro lugar, a um ponto da equipa de Vila Franca de Xira e a dois dos leirienses. A cinco jornadas para o final do campeonato, está tudo em aberto.

Na Série B, o Águeda, três jogos depois, voltou a vencer em casa, no dérbi aveirense contra o Cesarense e manteve a sexta posição.

Com esta derrota, o Cesarense desceu aos distritais de Aveiro.

2-O Anadia fará a receção ao Torreense, equipa que já não vence há sete jogos. Foi das equipas que derrotou os bairradinos na primeira volta, das três que sofreu até ao momento. Apesar do mau momento que a equipa de Torres Vedras atravessa, o Anadia terá de ser igual a si próprio, aliás como o tem feito nos últimos jogos.

O Águeda desloca-se a Coimbrões. Os nortenhos, em casa, costumam fazer a vida negra aos adversários, mas os Galos têm argumentos para triunfar e garantir a sexta vitória consecutiva fora de casa. E é bom recordar que o Águeda ainda pode chegar ao quarto lugar. Faltam cinco finais.