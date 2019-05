Em Alcains, o Anadia estava obrigado a ganhar e cumpriu essa premissa, esperando uma escorregadela do Vilafranquense, que até esteve a perder em Torres Vedras, mas acabou por dar a volta por cima. Frente a uma equipa já condenada à descida, os bairradinos tiveram tudo para resolver o jogo na primeira parte, mas a pontaria esteve desafinada. O Anadia acabaria por marcar no início da segunda parte, depois encolheu-se um pouco e viu os albicastrenses acreditar num resultado positivo. Nada se alterou, foram mais três pontos e agora é esperar pela última jornada.

Na Série B, o Águeda regressou às vitórias em casa, frente à Sanjoanense e, para já, garantiu o quinto lugar.

Os Galos estiveram a perder, mas na segunda parte deram a volta ao resultado, vencendo com toda a justiça.

2-Este domingo disputa-se a última jornada. O Anadia fecha o campeonato em casa diante do tranquilo Oleiros.

Se nada de anormal acontecer (por vezes o futebol é fértil em surpresas), a vitória não fugirá aos bairradinos. Mas não pode chegar para alcançar o segundo lugar, pois o Vilafranquense também joga em casa, com o Nogueirense, e é favorito.

O Águeda, em Gondomar, tem uma palavra a dizer sobre quem vai ao playoff. Os nortenhos, que estiveram praticamente nos dois lugares, desceram para terceiro. Terão de ganhar esperar por uma deslize do Espinho na Gafanha. E o Águeda sabe ganhar fora!