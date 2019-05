Caiu o pano da primeira fase do Campeonato de Portugal. Para a última jornada o que estava em causa era saber quem acompanhava o União de Leiria ao playoff – Vilafranquense ou Anadia – e a última equipa a descer.

Em casa, o Anadia fez o que lhe competia. Ganhou ao Oleiros, numa partida onde a conquista dos três pontos praticamente nunca esteve em causa. O trabalho de casa foi feito, era então esperar por aquilo que o Vilafranquense fazia na receção ao Nogueirense, adversário que, em caso de derrota, mas contando com a conjugação de outros resultados, podia descer.

A equipa do concelho de Oliveira do Hospital até esteve em vantagem, mas acabou por ver o Vilafranquense dar a volta ao resultado. Contas feitas, com o triunfo dos ribatejanos, o Anadia acabou por ficar no terceiro lugar e o Nogueirense acabou mesmo por descer.

O Anadia acabou por morrer na praia, mas a sua estrutura tem de ter orgulho na excelente época que foi feita. Num campeonato com 34 jornadas, os Trevos bateram o recorde de pontos (71), não perderam em casa e nem frente aos seis primeiros classificados e ombrearam até final com equipas com estruturas profissionais e contra grandes orçamentos.

Na Série B, o Águeda alcançou mais um excelente resultado fora de casa, ao empatar em Gondomar, adversário que foi ultrapassado nas últimas rondas por Espinho e Lourosa. Os Galos terminaram no quarto lugar. Excelente.