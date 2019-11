Foi um fim de semana em cheio para o Anadia Futebol Clube. No sábado, a direção do clube celebrou os 93 anos de existência e, no domingo, fez história, ao eliminar em casa o Beira-Mar para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. Nunca o Anadia tinha chegado tão longe na prova, um feito inédito, que encheu todos de alegria. O jogo foi como da água para o vinho, isto fazendo um paralelo ao que tem sido a prestação do Anadia no Campeonato de Portugal. É verdade que são os jogos da Taça são diferentes, mas a crença revelada pelos jogadores e o futebol praticado, esteve uns furos acima do que temos visto. E o Anadia já não ganhava em casa desde 25 de agosto.

Em jogo antecipado da 16.ª jornada, o Águeda, depois de duas derrotas seguidas, regressou às vitórias em casa frente ao Fontinhas. Foi uma vitória justa e tranquila dos Galos, como os números finais (3-0) atestam.

2-No regresso do campeonato, o Anadia desloca-se ao terreno do União de Leiria. A equipa leiriense, que no início da época apostou de novo na subida de divisão, tem estado muito aquém das expetativas e longe dos lugares de decisão. Um jogo onde o Anadia tem condições para pontuar.

O Águeda joga com o Condeixa. Devido ao mau estado do relvado do Municipal de Águeda, os dirigentes aguedenses estão a tentar inverter a ordem do jogo. Seja em que circunstância for, os Galos são favoritos, contra um adversário que está em último e perdeu o seu treinador para os Sub-23 do Sporting.