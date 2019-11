A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) apresenta pelo 6.º ano consecutivo, o programa “Boas Festas em Aveiro”, que assinala o Natal, a Passagem de Ano e as Festas de São Gonçalinho. O evento começa dia 1 de dezembro e prolonga-se até ao dia 13 de janeiro, tradicionalmente conhecida como “a segunda-feira de São Gonçalinho”.

A abertura do “Boas Festas em Aveiro” terá então lugar este domingo, com início pelas 17h, no Canal Central com o desfile único de Pais Natal em Barco Moliceiro. A primeira paragem desta regata acontecerá na Ponte Praça, para a ligação da iluminação decorativa de Natal de toda a Cidade. O desfile continuará para o Cais da Fonte Nova com a performance a bordo “Maresia”, por Claudio Hochman, contando com a participação comunitária de diversos grupos de Teatro de Aveiro.

A inauguração da Árvore de Natal mais alta de Portugal, outro dos pontos altos do dia, deverá acontecer pelas 18h15, logo após a chegada de todos os barcos moliceiros à Fonte Nova.

A CMA convida toda a população a participar neste momento tão especial, e a levar vestido um gorro de Pai Natal, quer seja embarcando num dos moliceiros disponíveis para o efeito nos Cais do Canal Central, ou fazendo o acompanhamento do cortejo pelas margens dos Canais Urbanos, até ao Cais da Fonte Nova.

Ainda no dia 1 terá início o “Xmas Club Aveiro” no Largo do Mercado Manuel Firmino. Trata-se de um projeto inspirado nos mercados nórdicos de Natal e que pretende recuperar as tradições e a autenticidade desta época festiva. O “Coreto Xmas Club” serve já como famoso meeting point dos aveirenses durante as semanas de Natal.

Natal acontece em Aveiro

O “Natal Acontece em Aveiro” tem também início este domingo, e estará no Cais da Fonte Nova até 13 de janeiro, para envolver toda a Cidade na Magia do Natal.

Esta ação inclui várias diversões, das quais se pode destacar a Roda Gigante Panorâmica (uma das mais altas de Portugal), a Pista de Gelo Natural, o Carrossel Francês Infantil, a Casa do Pai Natal, a Magia de Natal, Palco com programação e animação de Rua, Grande Exposição de Presépios Portugueses (mais de mil unidades de diferentes regiões, com apoio organizativo da “A Barrica”) e Mercado de Natal.

“Natal e Artes de Rua/ Palcos e Concertos” é outra das iniciativas que irá apresentar concertos deambulantes e animação de rua, por vários locais e igrejas da cidade recriando o imaginário festivo natalício no centro histórico e comercial da cidade. As ações decorrerão com maior impacto aos fins de semana e na proximidade do Natal nos seguintes palcos: Cais da Fonte Nova, Coreto do Mercado Manuel Firmino, Pontes (Rua Homem Cristo), Praça Melo Freitas e Praça 14 de julho, bem como nas Igrejas tais como: Igreja das Carmelitas, Igreja de Jesus, Igreja da Misericórdia, Igreja do Carmo e Sé.

Passagem de Ano Aveiro 2019/20

Será ainda organizada a Passagem do Ano, promovida pela Câmara Municipal de Aveiro, um espetáculo de Iluminação e Pirotecnia no anfiteatro natural ao género Times Square do Centro histórico da Cidade (Ponte de Praça, Canal Central e Rossio). O Palco Principal terá a presença de grandes DJ’s como DJ Mastiksoul, Radio Edits e I Love Baile Funk.

Aveiro Sabores com Tradição

“Aveiro, Sabores com Tradição” realiza-se no inicio de janeiro. Em tempos de São Gonçalinho os encontros gastronómicos em grupo e da diáspora aveirense já ganharam tradição nos restaurantes de Aveiro. Os restaurantes aderentes são convidados a criar um menu atrativo de pratos típicos a oferecer nas suas ementas e que perpetue na memória os sabores da cozinha tradicional aveirense.

Exposição e conferência “São Gonçalinho de Aveiro” e outras ações

No dia 14 de dezembro, sábado, das 9h30 às 16h30, terão lugar as Conferências de São Gonçalinho, no edifício da Antiga Capitania, seguido da inauguração da exposição patente no Museu da Cidade. A mostra poderá ser visitada até 13 de janeiro.

No dia 7 de dezembro, terá lugar a corrida “OLI São Silvestre – Cidade de Aveiro”, com um percurso de 10km, e uma caminhada de 5km.

O Artes no Canal terá dias extra e ocorrerá nos dias 14, 15, 21 e 22. O Mercado Manuel Firmino volta a acolher o “Bazar de Natal” do tipo quermesse social, de 12 a 15 de dezembro. Neste fim de semana e em simultâneo ocorrerá o Aveiro Xmas Beer Fest – Festa de Natal (de 11 a 15 de dezembro). Trata-se de um mercado de Natal de cerveja artesanal com um total previsto de 25 marcas, 20 marcas nacionais e cinco internacionais para apresentarem as suas novidades, num mercado com conceito e conteúdo inédito e também muita animação.

No Teatro Aveirense salienta-se o Ballet Clássico “O Lago dos Cisnes” pela Russian Classical Ballet, o espetáculo de Circo Contemporâneo Express Natal da Cia. Faltan7 e o tradicional Concerto Ano Novo de Aveiro pela Orquestra Filarmonia das Beiras.

Para crianças e famílias terão lugar várias atividades de serviços educativos na Biblioteca Municipal e nos Museus de Aveiro.