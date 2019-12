Pouco mais de quinze dias depois, o Anadia voltou a saborear a vitória. Foi na casa do União de Leiria, adversário muito longe daquilo que mostrou nas duas últimas épocas, onde lutou até ao limite pela subida à Segunda Liga.

A equipa de Nuno Pedro, em largos períodos do jogo, principalmente na segunda parte, foi claramente superior e, a sua persistência deu frutos muito perto do final da partida. Uma vitória importante e que coloca o Anadia no sétimo lugar com os mesmos pontos do Caldas e a três pontos do segundo, o Beira-Mar, lugar que dá acesso ao playoff de subida. Mas atenção, está tudo embrulhado na classificação.

O Águeda tem revelado algumas dificuldades em casa frente equipas que jogam fechadas e apostam no contra-ataque. E contra todas as expetativas, foi derrotado pelo aflito Condeixa, perdendo assim excelente oportunidade para se isolar no segundo lugar.

2-O Anadia volta a casa, local onde não tem aproveitado esse fator. Apesar de ainda não ter perdido, apenas ganhou uma vez, regista quatro empates e marcou quatro golos. Os bairradinos fazem a receção ao Fátima, que voltou a passar por problemas financeiros que culminaram com a saída do seu treinador, mas até está a fazer um bom campeonato. O Anadia terá de assumir na sua plenitude o jogo para alcançar os três pontos, caso contrário!

O Águeda joga em Oliveira do Hospital e tem condições para de lá trazer pontos. Lá mora o campeão dos empates (8).