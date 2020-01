Na estreia no novo ano em jogos em casa, o Anadia voltou a não conhecer o sabor da vitória, mas o empate a dois golos, diante do líder Praiense, pode não se considerar um mau resultado, atendendo a que a equipa bairradina esteve por duas vezes em desvantagem.

Os açorianos, na parte final, tudo fizeram para chegar à vantagem, tiveram oportunidades para tal, mas o Anadia também colocou o seu adversário em sentido. O empate aceita-se e, numa jornada com vários empates, os Trevos fecham a primeira volta no oitavo lugar com 23 pontos.

Em Fátima, na casa do segundo classificado, o Águeda perdeu por 2-0 e já vai no quinto jogo sem conhecer a vitória. Um registo que deixa os Galos na 11.ª posição, com mais um ponto da primeira equipa a descer, o União de Santarém, uma campanha aquém das expetativas face ao valor do plantel.

2-No arranque da segunda volta, ambas as equipas jogam em casa. O Anadia fará a receção a outra equipa dos Açores, o Sp. Ideal, que está mal classificada. Será desta que a formação bairradina regressa às vitórias em casa, coisa que só aconteceu por uma vez?

O Águeda recebe, este sábado, às 18h, com transmissão no Canal 11, o União de Santarém, adversário que vai fazendo pela vida para sair dos lugares indesejados da classificação. Um ponto separa as duas equipas, como tal é imperioso que os aguedenses regressem aos triunfos para ficarem um pouco mais confortáveis na classificação.