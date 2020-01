Depois da pausa, o Campeonato de Portugal regressou apenas com a participação do Anadia, visto que o Águeda já tinha antecipado o seu jogo, em casa com o Fontinhas, do qual ganhou por 3-0. E o Anadia não podia começar da pior maneira o ano de 2020. Sem ganhar há três jogos, já contando com o jogo da Taça de Portugal, os bairradinos deixaram os três pontos em Santarém, na casa de um dos aflitos na tabela classificativa. Fora de casa, os Trevos já não perdiam desde 10 de novembro, em Aveiro, contra o Beira-Mar, mas estes últimos resultados deixam a equipa no sétimo lugar, perdendo assim, mais uma vez, terreno para as equipas da frente.

O Anadia até teve as melhores situações para ganhar em Santarém, mas a equipa, cumpridas que estão 16 jornadas e onde apenas marcou 13 golos, continua a revelar gritantes faltas de soluções para alvejar com êxito as balizas contrárias. Os escalabitanos foram mais eficazes e alcançaram importante vitória para sair da zona de despromoção.

2-Domingo disputa-se a última jornada da primeira volta. O Anadia recebe, às 13h15, com transmissão no Canal 11, o líder Praiense. Para uma equipa que tem sentido grandes dificuldades em casa (só ganhou uma vez), não se afigura um jogo nada fácil para os bairradinos.

O Águeda desloca-se a Fátima onde mora o segundo classificado. Com mais dois pontos da primeira equipa acima da linha de água, os Galos não se podem descuidar, mas o conjunto aguedense tem condições para pontuar.