O Anadia entrou da melhor maneira na segunda volta e também nos jogos em casa. Depois da vitória a 25 de agosto contra o Condeixa, que o Anadia, para o campeonato, não mais tinha conhecido o sabor dos três pontos. Quatro meses e meio depois, os Trevos, que viveram uma semana difícil com greve aos treinos por ordenados em atraso, dentro de campo deram uma boa resposta e venceram o aflito Sp. Ideal.

Uma vitória que vem moralizar as tropas e também a promessa do seu presidente que até ao final deste mês será pago mais um mês.

E num campeonato tão equilibrado, esta vitória foi ouro sobre azul, com o Anadia a subir ao sexto posto, a quatro pontos do segundo classificado, o Fátima, lugar que dá acesso ao playoff.

Sem vencer há seis jogos, o Águeda desperdiçou mais dois pontos em casa ao empatar com o União de Santarém, num jogo em que esteve melhor na segunda parte. Os Galos estão a apenas um lugar acima da linha de água.

2-O Anadia joga fora com o Condeixa, equipa que saiu da zona de despromoção e que com um novo treinador tem dado boas respostas. Não se afigura um jogo fácil para os bairradinos, mas como se têm adaptado melhor a jogar fora de portas, não perder é possível.

O Águeda joga nas Caldas, cujo adversário só perdeu duas vezes e conta com 10 empates. Os Galos têm 7 e até apostamos em mais uma divisão dos pontos. E um ponto num campeonato tão equilibrado não é mau de todo.