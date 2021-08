GNR recupera material furtado em Anadia e Oliveira do Bairro

O Comando Territorial de Aveiro, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Anadia, recuperou esta quinta-feira diverso material furtado nos concelhos de Albergaria-a-Velha, Anadia, Oliveira do Bairro e Aveiro, informou a GNR.

De acordo com as autoridades, no âmbito de uma investigação que decorria há cerca de cinco meses por furtos em residência e anexos, os militares da GNR deram cumprimento a cinco mandados de busca domiciliária. No decorrer das diligências policiais, foram identificados três homens de 17, 20 e 33 anos, tendo sido apreendido diverso material relacionado com os ilícitos.

Entre o material apreendido está um veículo automóvel; seis bicicletas elétricas; duas bicicletas; duas rebarbadoras; dois rolos de cabo de cobre; um ciclomotor; uma trotinete; um conjunto de jantes de automóvel; diverso material usado aquando o furto de veículo e diverso material usado no tráfico e viciação de viaturas.

Os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Anadia.

A ação contou com o reforço dos Destacamentos Territoriais de Anadia, Aveiro e Ovar e do Destacamento de Intervenção (DI) de Aveiro, e com o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP).